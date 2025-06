Schwache Performance in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der MDAX schloss am Montag nahezu unverändert (minus 0.19 Prozent) bei 29’310.80 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 298.555 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0.686 Prozent tiefer bei 29’163.72 Punkten, nach 29’365.17 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 28’988.21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 29’431.45 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.05.2025, den Wert von 29’894.72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, den Wert von 28’783.60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, stand der MDAX bei 25’296.18 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 13.97 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 31’384.62 Punkten. 23’135.20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.62 Prozent auf 91.70 EUR), HOCHTIEF (+ 3.19 Prozent auf 158.60 EUR), Nemetschek SE (+ 2.45 Prozent auf 116.90 EUR), AIXTRON SE (+ 1.99 Prozent auf 14.13 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1.50 Prozent auf 61.05 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen RENK (-5.28 Prozent auf 65.84 EUR), TUI (-3.94 Prozent auf 6.33 EUR), HENSOLDT (-2.12 Prozent auf 92.55 EUR), FUCHS SE VZ (-1.95 Prozent auf 45.26 EUR) und HelloFresh (-1.67 Prozent auf 8.00 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 4’692’826 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 28.147 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die TUI-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12.43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch