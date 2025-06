NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Underweight" belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft habe im Fokus einer Onlinekonferenz mit dem Chef des Softwareunternehmens gestanden, schrieb Joseph George in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/la;