Philip Morris Aktie 3754629 / US7181721090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.10.2025 13:29:20
Philip Morris International Reports Climb In Q3 Profit
(RTTNews) - Philip Morris International (PM) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $3.478 billion, or $2.23 per share. This compares with $3.082 billion, or $1.97 per share, last year.
Excluding items, Philip Morris International reported adjusted earnings of $2.24 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.4% to $10.845 billion from $9.911 billion last year.
Philip Morris International earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.478 Bln. vs. $3.082 Bln. last year. -EPS: $2.23 vs. $1.97 last year. -Revenue: $10.845 Bln vs. $9.911 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $7.46 - $7.56
Nachrichten zu Philip Morris Inc.
|
20.10.25
|S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Philip Morris von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.10.25
|S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Philip Morris von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Schwacher Handel: S&P 500 fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
10.10.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Börse New York: S&P 500 verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
06.10.25
|S&P 500-Titel Philip Morris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Philip Morris-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Philip Morris informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.10.25
|NYSE-Handel: S&P 500 zeigt sich fester (finanzen.ch)