24.11.2025 20:27:13

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit negativen Vorzeichen

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PepsiCo. Das Papier von PepsiCo gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 145,95 USD abwärts.

Um 20:26 Uhr ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 145,95 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 6'705 Punkten steht. Die PepsiCo-Aktie sank bis auf 144,78 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 145,83 USD. Zuletzt wechselten 688'982 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 165,13 USD. Dieser Kurs wurde am 28.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PepsiCo-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,63 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,33 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. PepsiCo gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.94 Mrd. USD – ein Plus von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PepsiCo 23.32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,11 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: ValeStock / Shutterstock.com

