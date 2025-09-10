PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Mittwochabend behauptet

Mit einem Kurs von 142,96 USD zeigte sich die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 6'525 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PepsiCo-Aktie bisher bei 143,00 USD. Die PepsiCo-Aktie sank bis auf 141,43 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 142,20 USD. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 619'874 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 179,43 USD erreichte der Titel am 17.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PepsiCo-Aktie 25,51 Prozent zulegen. Am 27.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.

Zuletzt erhielten PepsiCo-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,61 USD aus. PepsiCo veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,23 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,99 Prozent auf 22.72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die PepsiCo-Bilanz für Q3 2025 wird am 09.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 13.10.2026 dürfte PepsiCo die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,03 USD fest.

