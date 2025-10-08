PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Abend an Boden

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,1 Prozent auf 65,43 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'753 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,93 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 139'529 PayPal-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,56 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,60 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. PayPal veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.36 Mrd. USD im Vergleich zu 7.86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,25 USD je PayPal-Aktie.

