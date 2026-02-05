Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’508 1.0%  SPI 18’619 1.0%  Dow 49’501 0.5%  DAX 24’603 -0.7%  Euro 0.9175 0.1%  EStoxx50 5’970 -0.4%  Gold 4’964 0.4%  Bitcoin 56’497 -3.7%  Dollar 0.7771 0.2%  Öl 68.7 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204ams-OSRAM137918297UBS24476758Swatch1225515ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Kühne + Nagel International2523886
Top News
Palantir-Aktie: Rechtsstreit mit KI-Startup Percepta AI
Bitcoin im Fokus: Krypto-Rat kritisiert lähmende Bürokratie bei nationaler Reserve
AMD-Aktie: Wells Fargo kürt AMD zum Favoriten im KI-Rennen gegen NVIDIA
Tesla treibt Dojo 3 voran: Neue Rolle im Konzern
Ausblick: Shell verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
eToro entdecken
Klage im Tech-Sektor 05.02.2026 03:34:30

Palantir-Aktie: Rechtsstreit mit KI-Startup Percepta AI

Palantir-Aktie: Rechtsstreit mit KI-Startup Percepta AI

Percepta-Gründer geraten ins Visier von Palantir: Anwälte werfen dem Tech-Riesen Einschüchterung vor, während das Startup die Klage zurückweist.

• Palantir verklagt Percepta AI aufgrund angeblichen Diebstahls vertraulicher Informationen und Abwerbung von Mitarbeitern
• Perceptas Anwälte sehen die Klage als Versuch, das Unternehmen zu schwächen
• Percepta bestreitet die Vorwürfe

Das KI-Startup Percepta AI ist seit Oktober 2025 in einen öffentlichen Rechtsstreit mit dem Tech-Riesen Palantir verwickelt. Im vergangenen Jahr hat Palantir die Führungskräfte des Startups verklagt. Vorwurf: Sie sollen vertrauliche Informationen gestohlen und versucht haben, Top-Mitarbeiter abzuwerben.

Vorwürfe gegen Gründer und Mitarbeiter

Im Oktober 2025 zog Palantir vor Gericht und reichte eine Klage beim Southern District of New York ein. Aus der Klageschrift geht folgender Vorwurf hervor: Das Unternehmen wirft CEO Hirsh Jain sowie Mitgründerin Radha Jain vor, geheime Informationen gestohlen zu haben, um ein Konkurrenzunternehmen aufzubauen. Die Gründer sollen ausserdem gezielt Talente abgeworben und "wertvolles geistiges Eigentum" des Unternehmens genutzt haben, heisst es weiter.

Auch eine weitere ehemalige Mitarbeiterin, Joanna Cohen, steht im Zentrum der Vorwürfe: Nach ihrem Rücktritt soll sie vertrauliche Dokumente an sich selbst geschickt und sensible Informationen auf ihrem privaten Telefon gespeichert haben, so die Klageschrift.

Percepta weist Vorwürfe zurück

Bereits im Dezember bestritt Percepta, Palantirs vertrauliche Informationen genutzt zu haben, und bezeichnete die Klage als "grundlos", berichtet CNBC. Laut den Anwälten des Startups ergaben tiefgehende Durchsuchungen keinerlei Hinweise auf Palantir-Materialien, so CNBC weiter. Die von Cohen erstellten Screenshots seien, laut der Anwälte, in "gutem Glauben" angefertigt worden, um ihre Aufgaben zu erledigen und die betreffenden Unterlagen seien für Percepta ohnehin nutzlos und mittlerweile veraltet, heisst es weiter.

Anwälte sprechen von Einschüchterung

Wie CNBC berichtet, werfen Anwälte von Percepta Palantir in einer aktuellen Einreichung vor Gericht Einschüchterung vor:

"Tatsächlich versucht Palantir, andere davon abzuschrecken, das Unternehmen zu verlassen, und Percepta zu zerstören, bevor es weiter wachsen kann."

Ausserdem argumentieren sie, dass die nachvertraglichen Vereinbarungen "offensichtlich zu weit gefasst und nicht durchsetzbar" seien und dass Palantirs Auslegung auf eine Behinderung des Wettbewerbs abziele, so der Bericht von CNBC weiter.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Neues KI-Rechenzentrum in München: Aktien von Telekom und NVIDIA fester
Palantir-Aktie zündet den Turbo: Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen
Ausblick: Palantir mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com,Michael Vi / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

04.02.26 Starke US-Unternehmensgewinne wurden eingepreist
04.02.26 SG-Marktüberblick: 04.02.2026
04.02.26 SMI verfehlt Rekordhoch nur knapp
04.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Ausbruchsversuch gescheitert
03.02.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’087.58 19.81 SXKBIU
Short 14’383.39 13.72 SE0BNU
Short 14’893.74 8.97 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’508.12 04.02.2026 17:31:38
Long 13’009.21 19.96 S89B5U
Long 12’694.64 13.65 S92BSU
Long 12’185.85 8.97 SPMB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Mittwochvormittag zu
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Clariant Aktie News: Clariant zieht am Mittag deutlich an
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag im Plus
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
23:49 ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Rheinmetall auf 2060 Euro - 'Buy'
22:57 Selenskyj: Wir erwarten Austausch Kriegsgefangener
22:51 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow nahe Rekordhoch - Nasdaq unter Druck
22:44 ROUNDUP/Ministerium: Lebenslange Haft für Attentatsversuch auf Trump
22:43 ROUNDUP: Qiagen überrascht im Schlussquartal - Weiteres Wachstum 2026
22:39 Google-Mutter Alphabet plant gewaltige KI-Investitionen
22:31 Aktien New York Schluss: Dow nahe Rekordhoch - Druck auf Nasdaq - 'Rotation'
22:09 Diagnostikkonzern Qiagen überrascht im Schlussquartal - Weiteres Wachstum 2026
22:05 Trump nach Protesten: 'Vielleicht etwas sanfter vorgehen'