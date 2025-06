Palantir-Aktie mit neuer Bestmarke: Foundry-Plattform wohl Schlüssel zur US-Datenvernetzung

• US-Börse will Palantirs Foundry zur Vernetzung behördlicher Datensysteme nutzen• Mehrere Aufträge der Bundesregierung in der Tasche• Palantir-Aktie mit neuem RekordErst vergangene Woche geriet Palantir erneut in den Mittelpunkt der Anlegeraufmerksamkeit. Eine Analystenhochstufung sowie ein US-Army-Auftrag konnten der Aktie Auftrieb verschaffen. Zuletzt rückte das Papier jedoch wohl wegen Plänen von US-Präsident Trump ins Rampenlicht.

US-Behörden setzen auf Foundry

Wie Investing.com unter Berufung auf Berichte der New York Times erklärt, soll Palantir in der Zukunft eine bedeutende Rolle bei der Durchsetzung eines neuen Erlasses von US-Präsident Donald Trump spielen, der auf eine stärkere Vernetzung behördlicher Datensysteme abzielt.

Ziel der Initiative sei es, Dateninseln aufzulösen und Informationen behördenübergreifend verfügbar zu machen. Die Datenplattform Foundry von Palantir werde demnach bereits bei mindestens vier US-Behörden eingesetzt.

Gleichzeitig rufe die zunehmende Nutzung staatlicher Dateninfrastruktur auch Kritik hervor. Datenschützer warnen davor, dass durch Palantirs Technologie personenbezogene Daten zentral erfasst und möglicherweise missbraucht werden könnten - etwa zur Überwachung bestimmter Bevölkerungsgruppen. Das Unternehmen selbst betont jedoch, lediglich als technischer Dienstleister im Auftrag staatlicher Stellen zu agieren. Die Verantwortung für den Umgang mit den Daten liege allein bei den Behörden.

Das Weisse Haus äusserte sich nicht im Detail zur Rolle Palantirs, betonte jedoch das Ziel, den Datenaustausch zu verbessern, Verwaltungsprozesse zu verschlanken und öffentliche Mittel effizienter einzusetzen.

Palantir selbst liess die Einzelheiten der Zusammenarbeit mit den US-Behörden ebenfalls unkommentiert.

Bundesarbeit floriert

Palantirs jüngste Erfolge lassen sich vor allem auf die zunehmende Zusammenarbeit mit der US-Regierung in den vergangenen Monaten zurückführen. Seit Beginn von Donald Trumps Amtszeit hat das Datenanalyseunternehmen bereits öffentliche Aufträge im Wert von mehr als 113 Millionen US-Dollar erhalten - der kürzlich vergebene Grossauftrag des US-Verteidigungsministeriums in Höhe von 795 Millionen US-Dollar ist darin noch nicht enthalten.

Palantir-Aktie mit beeindruckendem Kurs

Palantirs Erfolge spiegeln sich auch in der Börsenentwicklung wieder. Die an der NASDAQ notierte Aktie gewann in den vergangenen 52 Wochen herausragende 519,32 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt das Kursplus bei starken 74,59 Prozent.

Am Montag gelang es der Aktie zudem, eine neue Bestmarke zu erreichen. So stieg das Papier im US-Handel bis auf 134,48 US-Dollar. Im weiteren Handelsverlauf setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein, sodass sich die Palantir-Aktie mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent bei 132,04 US-Dollar aus dem Handel verabschiedete.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Dienstag geht es hingegen um 0,43 Prozent abwärts auf 131,47 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.