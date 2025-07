Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich fester

Am Montag schloss der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 6’268.56 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 48.415 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.122 Prozent schwächer bei 6’252.10 Punkten in den Handel, nach 6’259.75 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6’239.22 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’273.31 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’976.97 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 14.04.2025, bei 5’405.97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der S&P 500 5’615.35 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 6.82 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6’290.22 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Autodesk (+ 5.05 Prozent auf 294.55 USD), Palantir (+ 4.96 Prozent auf 149.15 USD), Fastenal (+ 4.16 Prozent auf 45.07 USD), Fortinet (+ 3.95 Prozent auf 102.97 USD) und NortonLifeLock (+ 3.87 Prozent auf 29.80 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Waters (-13.81 Prozent auf 304.18 USD), Gap (-6.13 Prozent auf 21.43 USD), Micron Technology (-4.75 Prozent auf 118.61 USD), Halliburton (-4.59 Prozent auf 22.02 USD) und Constellation Brands A (-4.42 Prozent auf 164.58 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 33’376’894 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.450 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 1’200.00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

