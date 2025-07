Palantir erreicht neues Rekordhoch: Was hinter dem Höhenflug der Aktie steckt

• Palantir erreicht neues Allzeithoch, getrieben von KI-Initiativen und neuen Kooperationen• Expansion in Europa und neue US-Kooperationen stärken die Wachstumsperspektiven• Kommende Quartalszahlen entscheidend für die weitere Kursentwicklung

Die Palantir-Aktie hat am Mittwoch an der NASDAQ ein neues Allzeithoch erreicht mit einem Plus von zeitweise 1,97 Prozent bei 151,51 US-Dollar und setzt damit ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort. Auch am Donnerstag gibt es neue Rekorde. Angetrieben wird die Kursrally von positiven Analystenprognosen, neuen lukrativen Kooperationen und der wachsenden Nachfrage nach KI-gestützten Datenanalyse-Lösungen. Mit einem Kursanstieg von rund 427 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate entwickelt sich der Datenspezialist zu einem der Top-Performer im Technologiesektor.

Kursfeuerwerk und beeindruckende Jahresperformance

Der jüngste Rekordlauf der Palantir-Aktie markiert einen vorläufigen Höhepunkt in einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte. Seit Jahresbeginn konnte das Papier bereits um fast 100 Prozent zulegen, während die Performance im 12-Monats-Vergleich geradezu spektakulär ausfällt. Technische Indikatoren untermauern die Stärke des Trends: Sowohl der 20-Tage- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Kurs, was als klassisches Kaufsignal gilt.

Analysten heben Prognosen an - KI-Strategie zahlt sich aus

Die starke Kursentwicklung wird massgeblich durch positive Analysteneinschätzungen getrieben. Mehrere Analystenhäuser haben ihre Prognosen für Palantir nach oben korrigiert. Besonders die KI-Initiativen des Unternehmens und die expandierende Geschäftstätigkeit im US-Markt und Europa werden von Experten positiv bewertet.

Palantir treibt seine Expansion in Europa weiter voran, mit besonderem Fokus auf Deutschland und den öffentlichen Sektor. Diese Internationalisierungsstrategie in Kombination mit neuen Kooperationen im US-Geschäft stärkt die Einnahmeseite zusätzlich und wird von Anlegern honoriert.

Beeindruckendes Umsatzwachstum - nächste Quartalszahlen im Fokus

Die fundamentalen Zahlen unterstreichen die positive Entwicklung des Unternehmens. Im ersten Quartal 2025 konnte Palantir den Umsatz um beachtliche fast 40 Prozent auf 883,86 Millionen US-Dollar steigern (Vorjahresquartal: 634,34 Millionen US-Dollar). Der Gewinn je Aktie (EPS) lag mit 0,13 US-Dollar ebenfalls klar über dem Vorjahreswert von 0,04 US-Dollar.

Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet. Diese könnten entscheidend für die weitere Kursentwicklung sein.

Warnung vor möglicher Überhitzung - Tech-Blase droht?

Trotz der beeindruckenden Performance mehren sich auch kritische Stimmen. Die hohe Volatilität und die starken Kursgewinne rücken Palantir in die Debatte um eine mögliche "Tech-Blase". Einige Analysten hinterfragen zunehmend kritisch die aktuelle Bewertung des Unternehmens, was kurzfristig zu erhöhten Kursschwankungen führen könnte.

Die jüngsten zwischenzeitlichen leichten Kursrückgänge könnten erste Anzeichen einer Konsolidierung sein, auch wenn der übergeordnete Trend weiterhin nach oben zeigt. Anleger sollten die kommenden Quartalszahlen im August genau beobachten, da diese als wichtiger Indikator für die weitere Entwicklung gesehen werden.

Am Donnerstag bleiben Anleger aber vorerst weiter positiv gestimmt, so geht es im NASDAQ-Handel für das Papier zeitweise um weitere 2,63 Prozent hoch auf 154,88 US-Dollar. Nachdem die Gewinne zuvor zeitweise noch höher ausgefallen waren, wurde auch das Allzeithoch der Palantir-Aktie weiter nach oben geschraubt und liegt nun bei 155,68 US-Dollar.

