Bitcoin auf Rekordjagd - Bitcoin-Wale werden wohl aktiver

• Bitcoin auf Rekordfahrt• Bitcoin-Wale werden wohl aktiver• Käufer übernehmen wohl die Kontrolle

Im Mai konnte der Bitcoin erstmals die Marke von 112'000 US-Dollar überschreiten. "Die Aussicht auf eine weitere Lockerung der regulatorischen Daumenschrauben auf US-amerikanischem Grund und Boden hält den Risikoappetit am Leben", kommentierte Marktanalyst Timo Emden die Rekordfahrt der weltweit beliebtesten Kryptowährung. "Dass derzeit ein Entwurf für eine Regulierung von Kryptowerten im US-Senat trotz konjunktureller Brandherde debattiert wird, unterstreicht den hohen Stellenwert von Bitcoin und Co. unter der Federführung von US-Präsident Donald Trump ."

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Neuer US-Gesetzentwurf zu Kryptowährungen

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus wollen die Position der USA im globalen Krypto-Markt stärken und haben dazu laut Cointelegraph am 5. Mai den sogenannte "Digital Asset Market Structure Discussion Draft", eingebracht. Dieser sieht unter anderem strengere Offenlegungspflichten für Grossinvestoren vor. Ausserdem unterscheidet der Gesetzesentwurf digitale Waren explizit von traditionellen Wertpapieren und bezeichnet diese als "Anlagevertragsvermögen", um rechtliche Grauzonen zu klären. Klarer definiert werden zudem die Aufgaben der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Ein weiterer Kernpunkt sei die "Schaffung umfassender Registrierungsregelungen, die es ihnen ermöglichen, Kunden auf den Märkten für digitale Vermögenswerte rechtmässig zu bedienen", erläuterten die Initiatoren. Für Krypto-Firmen würde das neue Regelwerk mehr Rechtssicherheit bringen.

Massive Wal-Aktivitäten auf Binance

Seit dem Erreichen seines Rekordhochs konnte der Bitcoin sein Kursniveau weitgehend halten. Wie nun "Trading View" berichtete, fielen die jüngsten Kursbewegungen mit mehreren Signalen zusammen, was darauf hindeutet, dass grosse Akteure auf den Kryptomarkt zurückkehren.

So habe der CryptoQuant-Mitarbeiter Crazzyblockk in einer Analyse auf einen Anstieg des Binance Whale Activity Score hingewiesen. Diese Kennzahl, die das Zu- und Abflussverhalten der zehn grössten Wal-Wallets auf der Kryptobörse Binance misst, zeige an, dass grosse Investoren sich aktiv neu positionieren. Diese Bewegungen könnten ein Frühindikator für bevorstehende Volatilität und Richtungsänderungen auf dem Markt sein.

Wachsendes Käuferinteresse an Bitcoin

Ein andere CryptoQuant-Analyst, Ibrahimcosar, habe zudem eine positive Veränderung im Spotmarktverhalten beobachtet. Demnach sei das Spot Taker CVD (Cumulative Volume Delta) in den letzten 90 Tagen wieder ins Grüne gedreht, nachdem es zuvor über Monate überwiegend rote Werte ausgewiesen habe. Diese Kennzahl spiegele die Differenz zwischen den Kauf- und Verkaufsvolumina der Taker wider und diene somit als Indikator für die Nachfrage in Echtzeit. Der nun beobachtete Dreh bedeute, dass nun die Kaufaufträge am Markt überwiegen und könne damit angesichts des anhaltend hohen Bitcoin-Preises als potenziell bullisches Signal interpretiert werden.

Redaktion finanzen.ch