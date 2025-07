NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels freundlich

Letztendlich verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.43 Prozent auf 23’162.41 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.159 Prozent fester bei 23’100.25 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23’063.58 Punkten am Vortag.

Bei 23’000.46 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 23’168.49 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.162 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 23.06.2025, einen Stand von 21’856.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18’693.26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19’754.34 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 10.43 Prozent nach oben. 23’264.45 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Baker Hughes (+ 11.64 Prozent auf 44.68 USD), CoStar Group (+ 6.86 Prozent auf 91.00 USD), Align Technology (+ 5.19 Prozent auf 204.13 USD), Palantir (+ 3.73 Prozent auf 154.63 USD) und Warner Bros Discovery (+ 3.58 Prozent auf 13.31 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Enphase Energy (-14.16 Prozent auf 36.48 USD), Fiserv (-13.85 Prozent auf 143.00 USD), Microchip Technology (-6.66 Prozent auf 70.25 USD), ON Semiconductor (-4.55 Prozent auf 59.61 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3.22 Prozent auf 412.67 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35’119’421 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3.471 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.51 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.57 Prozent an der Spitze im Index.

