Palantir-Aktie etwas schwächer: Strahlkraft von Army-Auftrag und Analystenhochstufung lässt nach

• Palantir erhält Auftragsausweitung der US-Armee• Wedbush-Analyst Daniel Ives bestätigt "Outperform"-Rating• Trotz positiver Nachrichten kommt es zu Gewinnmitnahmen

Die US-Regierung sorgt weiterhin dafür, dass die Auftragsbücher bei dem Technologieunternehmen Palantir prall gefüllt bleiben. KI-Tools im Verteidigungssektor spielen dabei eine grosse Rolle, so auch in einem neuen Deal, den Palantir an Land ziehen konnte.

Grossauftrag der US-Armee

Wie das US-Verteidigungsministerium bekannt gab, hat Palantir eine Vertragsänderung im Wert von 795 Millionen US-Dollar für sein Maven Smart System von Seiten der US-Regierung an Land gezogen. Damit soll das Budget für Palantirs Maven Smart System in den nächsten vier Jahren deutlich auf 1,3 Milliarden US-Dollar erhöht werden. Als voraussichtlicher Fertigstellungstermin ist der 28. Mai 2029 vorgesehen.

Analyst bleibt weiter zuversichtlich

Die Vertragsanpassung zugunsten von Palantir war Grund genug für Daniel Ives, Analyst bei Wedbush, seine positive Einschätzung der Palantir-Aktie bestätigt zu sehen. Er bekräftigte zum Wochenstart seinen positiven Ausblick für den Anteilsschein und bestätigte sein "Outperform"-Rating für Palantir. Auch das Kursziel von 140 US-Dollar liess der Marktexperte unverändert, womit die Palantir-Aktie verglichen mit dem Schlusskurs von 123,39 US-Dollar an der NASDAQ am Dienstag noch immer ein Aufwärtspotenzial von mehr als 13 Prozent hätte. Das ist insofern beachtlich, da die Aktie im bisherigen Jahresverlauf bereits mehr als 63 Prozent zulegen konnte und damit besser performt hat als der breite Markt.

"Wir glauben weiterhin, dass Palantir zusätzliche Regierungsaufträge gewinnen wird", zitiert etwa Investing den Analysten. Ives unterstrich in diesem Zusammenhang auch die Übereinstimmung der Softwarelösungen von Palantir mit dem wachsenden Fokus auf Effizienz in Regierungsoperationen.

Anleger nehmen Gewinne mit

Bei Anlegern führte die Ausweitung des Regierungsauftrags und die Bestätigung der positiven Analysteneinschätzung aber nicht zu verstärktem Kaufinteresse. Nach der Feiertagspause am Montag hatte die Palantir-Aktie am ersten Handelstag der Woche kaum verändert geschlossen, am Mittwoch deuten sich aber einige Gewinnmitnahmen an: Der Anteilsschein verliert vorbörslich an der NASDAQ 0,75 Prozent auf 122,47 US-Dollar.



Redaktion finanzen.ch