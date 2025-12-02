Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’825 -0.2%  SPI 17’610 -0.3%  Dow 47’289 -0.9%  DAX 23’626 0.2%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’670 0.0%  Gold 4’217 -0.4%  Bitcoin 69’893 0.6%  Dollar 1 0.0%  Öl 63.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Givaudan-Aktie aber leichter: Kauf von US-Parfumhersteller Belle Aire Creations abgeschlossen
Munich Re-Aktie stabil: Wirbelsturmsaison endet glimpflich - USA und Japan verschont
Swissquote-Aktie knickt ein: Aktionär verkauft offenbar Paket von 3,5 Prozent
Nestlé-Aktie freundlich: Offenbar Verkauf von Blue Bottle Coffee geprüft
Outperform für Airbus SE-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Suche...
eToro entdecken

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie bewertet 02.12.2025 09:18:04

Outperform für Airbus SE-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Outperform für Airbus SE-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Bernstein Research-Analyst Douglas S Harned hat eine ausführliche Untersuchung des Airbus SE-Papiers durchgeführt.

Airbus
179.49 CHF -0.01%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf einen vom Flugzeugbauer bestätigten Bericht über Probleme mit neuen A320-Rumpfteilen sei übertrieben, schrieb Douglas S Harned in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Airbus habe betont, diese beeeinträchtigten die Sicherheit nicht. Wo sich die Dicke der Rumpfteile der unteren Toleranzgrenze nähere, seien langfristig allerdings Materialermüdungserscheinungen möglich, was Kompensationszahlungen an Kunden nötig machen könnte. Zudem brauche Airbus nach den überraschend schwachen November-Flugzeugauslieferungen im Dezember einen Rekord, um die eigene Planung zu erfüllen. Werde diese knapp verfehlt, wäre das aber kein Drama.

Aktienbewertung im Detail: Die Airbus SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr mit Abschlägen von 0.2 Prozent bei 192.12 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 27.52 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten 10’039 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte das Papier um 27.2 Prozent nach oben. Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 04:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 04:58 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels freundlich
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 in Grün
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert am Mittag im Plus

Bildquelle: Airbus