08.09.2025 18:01:07
Optimismus in New York: S&P 500 am Mittag mit Kursplus
Der S&P 500 verzeichnet am Mittag Kursgewinne.
Um 17:59 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.35 Prozent höher bei 6’504.02 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 50.571 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.196 Prozent höher bei 6’494.22 Punkten in den Montagshandel, nach 6’481.50 Punkten am Vortag.
Bei 6’508.67 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’487.73 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 08.08.2025, bei 6’389.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, einen Stand von 6’000.36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, notierte der S&P 500 bei 5’408.42 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10.83 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 6’532.65 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten registriert.
Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Broadcom (+ 4.12 Prozent auf 348.69 USD), Oracle (+ 3.55 Prozent auf 241.07 USD), Palantir (+ 3.08 Prozent auf 157.82 USD), Take Two (+ 3.00 Prozent auf 246.88 USD) und Lumen Technologies (+ 2.95 Prozent auf 4.89 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil SBA Communications REIT (A) (-5.23 Prozent auf 187.39 USD), American Tower (-4.39 Prozent auf 189.62 USD), CVS Health (-4.13 Prozent auf 70.73 USD), Moderna (-4.10 Prozent auf 24.11 USD) und Crown Castle (-4.00 Prozent auf 92.30 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 15’835’919 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.476 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
