Oktober 2022: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Der Schweizer Aktienmarkt konnte am ersten Tag der neuen Handelswoche nach mehrfachem Vorzeichenwechsel ansteigen. Der deutsche Aktienmarkt tendierte am Montag leicht in der Gewinnzone. Die Wall Street präsentiert sich etwas schwächer. Die Aktienmärkte in Fernost zeigten am Montag unterschiedliche Tendenzen.