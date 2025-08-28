NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen

Um 20:01 Uhr verbucht der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0.24 Prozent auf 6’497.12 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 50.364 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.058 Prozent auf 6’485.14 Punkte an der Kurstafel, nach 6’481.40 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 6’466.96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’498.93 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0.611 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 28.07.2025, notierte der S&P 500 bei 6’389.77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’888.55 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2024, den Wert von 5’592.18 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 10.71 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6’498.93 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Datadog A (+ 6.51 Prozent auf 140.31 USD), ServiceNow (+ 4.76 Prozent auf 930.25 USD), The Trade Desk A (+ 4.39) Prozent auf 54.96 USD), Agilent Technologies (+ 3.79 Prozent auf 123.19 USD) und Micron Technology (+ 3.53 Prozent auf 121.91 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Hormel Foods (-13.20 Prozent auf 25.19 USD), Bath Body Works (-8.69 Prozent auf 28.80 USD), Lumen Technologies (-5.69 Prozent auf 4.97 USD), Brown-Forman B (-5.52 Prozent auf 28.77 USD) und Bio-Techne (-4.50 Prozent auf 53.69 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 38’769’008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.809 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

