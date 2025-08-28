Börse New York: S&P 500 beendet den Donnerstagshandel im Plus

Der S&P 500 erhöhte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.32 Prozent auf 6’501.86 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 50.364 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6’485.14 Zählern und damit 0.058 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’481.40 Punkte).

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’508.23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’466.96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0.684 Prozent zu. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 28.07.2025, bei 6’389.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5’888.55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.08.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’592.18 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10.79 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’508.23 Punkte. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Datadog A (+ 7.01 Prozent auf 140.96 USD), Agilent Technologies (+ 5.28 Prozent auf 124.96 USD), The Trade Desk A (+ 5.15 Prozent auf 55.36 USD), ServiceNow (+ 4.57 Prozent auf 928.60 USD) und HP (+ 4.57 Prozent auf 28.35 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Hormel Foods (-13.09 Prozent auf 25.22 USD), Bath Body Works (-6.91 Prozent auf 29.36 USD), Brown-Forman B (-4.86 Prozent auf 28.97 USD), Lumen Technologies (-4.74 Prozent auf 5.02 USD) und Best Buy (-3.70 Prozent auf 72.66 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 64’231’222 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.809 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch