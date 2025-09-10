Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’281 -0.3%  SPI 17’025 -0.2%  Dow 45’711 0.4%  DAX 23’718 -0.4%  Euro 0.9332 -0.1%  EStoxx50 5’369 0.1%  Gold 3’646 0.5%  Bitcoin 88’785 -0.2%  Dollar 0.7967 -0.1%  Öl 67.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Baloise-Aktie: Deutliches Gewinnplus im ersten Halbjahr
Apple-Aktie im Minus: Neues iPhone Air überzeugt nicht
NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen 5-Billionen-Dollar-Vision und möglicher Kursblase
Kühne+Nagel-Aktie: Partnerschaft mit Lego in Vietnam erweitert
Galenica-Aktie: Übernahme von Labor Team abgeschlossen
Suche...
Plus500 Depot

Novo Nordisk Aktie 461641 / US6701002056

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2025 07:51:52

Novo Nordisk will mit 11 Prozent Stellenabbau 1,1 Mrd Euro sparen

Novo Nordisk
42.41 CHF -2.45%
Kaufen Verkaufen

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Novo Nordisk senkt zum zweiten Mal innerhalb von sechs Wochen seine Prognose und kündigt den Abbau von rund 11 Prozent der Belegschaft an. Der Hersteller der Abnehmspritze Wegovy will so jährliche Kosten in Höhe von umgerechnet rund 1,07 Milliarden Euro einsparen.

Dies ist ein erster Schritt, mit dem der neuen CEO Mike Doustdar versucht, das dänische Pharmaunternehmen angesichts der jüngsten Herausforderungen auf dem boomenden Markt für Produkte zur Senkung des Körpergewichts auf Kurs zu bringen.

Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, wird es rund 9.000 seiner weltweit 78.400 Mitarbeiter entlassen, um bis Ende 2026 jährliche Gesamteinsparungen von rund 8 Milliarden Dänischen Kronen (1,07 Milliarden Euro) zu erzielen. Die Einsparungen sollen den wachsenden Geschäftsbereichen Diabetes und Adipositas zugutekommen, einschliesslich kommerzieller Initiativen sowie Forschungs- und Entwicklungsprogrammen.

Das Unternehmen rechnet für 2025 wegen des Personalabbaus mit Einmalbelastungen von rund 8 Milliarden Kronen netto, wobei 9 Milliarden Kronen Restrukturierungskosten im dritten Quartal durch Einsparungen von rund 1 Milliarde Kronen im vierten Quartal zu einem kleinen Teil bereits wieder ausgeglichen werden. Infolgedessen senkt das Unternehmen seine Prognose für das Wachstum des Betriebsgewinns im Jahr 2025 auf 4 bis 10 Prozent statt wie zuletzt erwartet um 10 bis 16 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2025 01:52 ET (05:52 GMT)

Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten