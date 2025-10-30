Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.10.2025 11:12:36

Novo Nordisk will Biotech-Firma Metsera kaufen - Pfizer könnte leer ausgehen

(Meldung nach Bestätigung aktualisiert)

BAGSVARD (awp international) - Der Pharmakonzern Novo Nordisk will sein Geschäft mit Abnehmmedikamenten durch die Übernahme der US-Biotechfirma Metsera schützen. Es sei ein entsprechendes Angebot in Höhe von 56,50 US-Dollar je Metsera-Papiere, rund 6,5 Milliarden Dollar in Summe, vorgelegt worden, teilten die Dänen am Donnerstag mit. Zusätzlich können bei Erreichen bestimmter Ziele bis zu 21,25 Dollar je Aktie fliessen. Sollte Novo Nordisk erfolgreich sei, würden sie Metsera dem Pharmariesen Pfizer vor der Nase wegschnappen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über eine mögliche Gegenofferte berichtet.

Pfizer wollte mit einer eigentlich schon vereinbarten Übernahme in den lukrativen Markt für Abnehmmittel einsteigen. So hatte Novo Nordisk in der Vergangenheit bereits ein Übernahmeangebot für Metsera vorgelegt, bevor das Unternehmen sich dann aber mit Pfizer geeinigt hatte. Dabei bietet Pfizer, wie seit September bekannt ist, für eine Metsera-Aktie 47,50 US-Dollar in bar. Hinzu kämen bis zu 22,50 US-Dollar je Aktie bei Erreichen bestimmter Leistungsziele.

Der Metsera-Aktienkurs schoss am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel um knapp 18 Prozent auf 61,50 Dollar nach oben. Die Aktien von Pfizer notierte vorbörslich fast unverändert und für die im Stoxx Europe 50 notierten Papiere von Novo Norsdisk ging es um rund zwei Prozent nach unten./mis/stk