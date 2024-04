ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 795 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Im Fokus dürften Kommentare zum Produktionsschub im Bereich GLP-1, der Preisentwicklung in diesem Markt und der Konkurrenzsituation der nächsten Generation der Gewichtszügler stehen, schrieb Analyst Jo Walton in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht der Dänen./ag/gl;