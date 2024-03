NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 950 dänischen Kronen belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Pharmahersteller das hohe Wachstumspotenzial seiner Appetitzügler- und Diabetesmedikamente skizziert, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erste Daten zum oral einzunehmenden Mittel Amycretin untermauerten die starke Marktposition der Dänen in diesem Bereich./gl/edh;