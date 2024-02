NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 465 auf 530 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. In Reaktion auf die starken Quartalszahlen habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2024 und 2025 erhöht, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund der bereits hohen Bewertung und der unsicheren langfristigen Trends für Medikamente gegen Fettleibigkeit bleibe die Aktie des Pharmakonzerns aber sein am wenigsten bevorzugter Wert./edh/gl;