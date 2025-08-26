Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Strategiewechsel 26.08.2025 14:26:40

Nissan-Aktie tiefrot, Mercedes-Benz-Titel fester: Mercedes trennt sich von Nissan-Beteiligung

Mercedes-Benz hat seine gesamten Anteile an Nissan Motor verkauft.

Wie der deutsche Premiumautohersteller mitteilte, wurden 140,1 Millionen Aktien des japanischen Automobilherstellers für 341,30 Yen pro Aktie verkauft. Laut LSEG Refinitiv hielt Mercedes zum 31. März einen Anteil von 3,77 Prozent an Nissan Motor. Der Erlös des DAX-Konzerns aus dem Verkauf liegt bei 47,87 Milliarden Yen oder umgerechnet rund 279 Millionen Euro.

Die Beteiligung an Nissan Motor, die 2016 in das Pensionsvermögen von Mercedes übertragen wurde, sei von keiner strategischen Bedeutung, erklärte das Unternehmen. Die Aktien von Nissan Motor schlossen nach Bekanntgabe der Nachricht mit einem Minus von über 6 Prozent bei 340,30 Yen.

Nissan hatte seinen 1,5-prozentigen Anteil an Mercedes - damals noch Daimler Group - im Jahr 2021 verkauft.

Die Mercedes-Benz-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,70 Prozent höher bei 54,22 Euro, während Nissan-Titel in Tokio 6,25 Prozent schwächer bei 340 Yen schlossen.

DOW JONES

