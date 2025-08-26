|Kurse + Charts + Realtime
26.08.2025 14:26:40
Nissan-Aktie tiefrot, Mercedes-Benz-Titel fester: Mercedes trennt sich von Nissan-Beteiligung
Mercedes-Benz hat seine gesamten Anteile an Nissan Motor verkauft.
Die Beteiligung an Nissan Motor, die 2016 in das Pensionsvermögen von Mercedes übertragen wurde, sei von keiner strategischen Bedeutung, erklärte das Unternehmen. Die Aktien von Nissan Motor schlossen nach Bekanntgabe der Nachricht mit einem Minus von über 6 Prozent bei 340,30 Yen.
Nissan hatte seinen 1,5-prozentigen Anteil an Mercedes - damals noch Daimler Group - im Jahr 2021 verkauft.
Die Mercedes-Benz-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,70 Prozent höher bei 54,22 Euro, während Nissan-Titel in Tokio 6,25 Prozent schwächer bei 340 Yen schlossen.
DOW JONES
