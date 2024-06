Neue Modellreihe: Lucid Motors setzt neue Massstäbe - Tesla unter Zugzwang

• Lucid Air 2024 überzeugt• Neue Modellreihe bietet Vielzahl an Optionen• Lucid Air auf Überholspur

Es ist kein Geheimnis: Tesla sieht sich zunehmend mit mehr Konkurrenz konfrontiert. Neben dem Wettbewerb mit chinesischen Elektroautoherstellern hat der US-Konzern nun mit einem neuen Mitstreiter auf dem E-Automarkt zu kämpfen. Lucid heisst der Tesla-Widersacher, der im Jahre 2021 seinen Eintritt auf dem Weltmarkt feierte. Die Einführung der Lucid Air-Limousine im darauffolgenden Jahr markierte einen bedeutenden Schritt in der Welt der Elektrofahrzeuge. Lucid Air setzt neue Massstäbe in Sachen Effizienz, Leistung und Luxus - und agiert damit als direkter Herausforderer des Tesla Model S. Nun präsentiert Lucid Motors eine neue Modellreihe mit dem Namen Lucid Air 2024, die verschiedene Ausstattungsvarianten umfasst und damit in die Preisklasse eines breiteren Publikums fällt. Mit einem Einstiegspreis von 77'400 US-Dollar bietet Lucid Air 2024 eine beeindruckende Vielfalt an möglichen Optionen.

Lucid Air übertrifft Tesla

Durch die gezielte Optimierung der Motoren und Aerodynamik hat Lucid mit seinem Air-Modell das reichweitenhöchste Elektroauto in den USA geschaffen. Mit einer kombinierten Effizienzbewertung von 137 MPGe gelingt es dem Lucid Air 2024, das Tesla Model S zu übertreffen. Bedeutet: Lucid Air kann eine deutlich längere Strecke zurücklegen, ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. Tatsächlich ist der Energieverbrauch geringer als bei anderen E-Modellen wie beispielsweise von Tesla, Porsche oder Mercedes-Benz. Auch der Fahrspass kommt nicht zu kurz, wie MarketWatch berichtet: Jede der vier Ausstattungsvarianten - Pure, Touring, Grand Touring und Sapphire - biete eine hervorragende Kurvenlage sowie überzeugende Beschleunigung, die für Elektrofahrzeuge typisch sei. Potenzielle Käufer dürften vor allem von der breiten Preisspanne der Modellreihe angetan sein. Zwischen dem Basis- und Spitzenmodell liegt immerhin ein Unterschied von 179'100 US-Dollar. Lucid Motors bietet mit seiner erweiterten Modellreihe eine Luxus-Elektroauto-Option, die verschiedene Budgets und Ansprüche abdeckt. Berichten von MarketWatch zufolge kann sie mit Effizienz, Reichweite und Performance überzeugen und stelle damit eine ernstzunehmende Alternative zu etablierten Luxusmarken dar, darunter auch Tesla.

Redaktion finanzen.ch