31.08.2025 18:00:38
Nestlé-Aktie: Experten empfehlen Nestlé im August mehrheitlich zum Kauf
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat.
6 Analysten gaben ihre Einschätzung der Nestlé-Aktie preis.
1 Experte sieht das Papier als Kauf, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nestlé mit Halten ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nestlé ein Kursziel von 79,00 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 3,61 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 75,39 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|77,00 CHF
|2,14
|29.08.2025
|UBS AG
|80,00 CHF
|6,11
|29.08.2025
|Deutsche Bank AG
|81,00 CHF
|7,44
|29.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|15.08.2025
|Bernstein Research
|79,00 CHF
|4,79
|11.08.2025
|Baader Bank
|80,00 CHF
|6,11
|08.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|77,00 CHF
|2,14
|01.08.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
