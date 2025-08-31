Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Monats-Einstufungen 31.08.2025 18:00:38

Nestlé-Aktie: Experten empfehlen Nestlé im August mehrheitlich zum Kauf

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat.

Nestlé
75.56 CHF 1.06%
Kaufen Verkaufen

6 Analysten gaben ihre Einschätzung der Nestlé-Aktie preis.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nestlé mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nestlé ein Kursziel von 79,00 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 3,61 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 75,39 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.77,00 CHF2,1429.08.2025
UBS AG80,00 CHF6,1129.08.2025
Deutsche Bank AG81,00 CHF7,4429.08.2025
Jefferies & Company Inc.--15.08.2025
Bernstein Research79,00 CHF4,7911.08.2025
Baader Bank80,00 CHF6,1108.08.2025
Jefferies & Company Inc.77,00 CHF2,1401.08.2025

