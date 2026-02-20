Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|
20.02.2026 14:13:44
Nestlé-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
UBS AG-Analyst Guillaume Delmas hat eine umfassende Analyse des Nestlé-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Nestle von 78 auf 80 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Jahreszahlen des Nahrungsmittelkonzerns hätten klare Fortschrittssignale gezeigt, und die Vorhersagbarkeit der künftigen Geschäftsentwicklung sei besser als zuvor befürchtet, schrieb Guillaume Delmas in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die ermutigenden Resultate und der Ausblick hätten einige seiner grössten Sorgen allerdings nicht zerstreuen können. Delmas rechnet für 2026 nicht mit klar positiven Überraschungen beim organischen Wachstum. Entsprechend skeptisch dürfte der Markt mit Blick auf das von mittelfristig angestrebte, vierprozentige Wachstum bleiben.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Nestlé-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Das Papier von Nestlé befand sich um 13:57 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1.3 Prozent auf 80.36 CHF ab. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 0.45 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1’807’170 Nestlé-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 2.1 Prozent nach oben. Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 23.07.2026 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 20:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|13:23
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|13:09
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07:41
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
