Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’800 -0.1%  SPI 19’020 -0.1%  Dow 49’395 -0.5%  DAX 25’044 -0.9%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’060 -0.7%  Gold 5’023 0.5%  Bitcoin 52’572 1.3%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 72.0 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Warten auf wichtige US-Inflationsdaten
Chinas KI-Agenten auf dem Vormarsch: Neue Modelle setzen Aktien von Google und NVIDIA unter Druck
Diageo-Aktie: Neuer CEO will offenbar Management umkrempeln
LLB-Aktie: Gewinn bleibt 2025 stabil
BB Biotech-Aktie: Gewinn 2025 bestätigt
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 20.02.2026 08:11:43

SMI und DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen im Minus

Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss in Grün erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag ebenso mit leichten Aufschlägen starten. Die Börsen in Asien präsentieren sich mit schwacher Tendenz.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag etwas fester erwartet..

So legt der SMI vorbörslich zeitweise leicht zu.
Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI dürften der Tendenz des Leitindex folgen.

Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Freitag zunächst leicht höher erwartet. Im Tagesverlauf kann mit Blick auf die Entwicklung im nahen Osten der Verkaufsdruck wieder zunehmen. Denn "Risk Off" dürfte weiterhin das Gebot der Stunde sein. US-Präsident Donald Trump erwägt laut einem Bericht des Wall Street Journal einen ersten, begrenzten Militärschlag gegen den Iran. Ziel sei es, Teheran zur Annahme eines neuen Atomabkommens zu zwingen. Ansonsten stehen am Vormittag aus Deutschland und Frankreich die Einkaufsmanager-Indizes auf der Agenda, die Beachtung finden dürften. Am Nachmittag gilt das die volle Aufmerksamkeit dann dem PCE-Preisindex aus den USA, ein bevorzugtes Mass der US-Notenbank bei der Steuerung ihrer Zinspolitik.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Freitag vorsichtig zugreifen.

Der DAX notiert vorbörslich zeitweise mit knappen Gewinnen.

Nach einer unter dem Strich wenig bewegten Woche zeichnet sich im DAX am Freitag ein kleines Plus ab. Am Mittwoch war der DAX zeitweise bis auf 25'315 Punkte geklettert, bevor er wieder etwas korrigierte. Die Chartunterstützung an der Marke von 25'000 Punkten hatte gehalten. Grundsätzlich ist damit der Weg für die Rückkehr an sein Rekordhoch von Mitte Januar bei gut 25'507 Punkten frei. Es ist jedoch fraglich, wie weit sich die Anleger vor dem Wochenende aus der Deckung wagen - insbesondere angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran. Die Verhandlungen um Irans Atomprogramm weiter. US-Präsident Donald Trump will in "maximal" 10 bis 15 Tagen einen Deal.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Donnerstag mit schwächerer Tendenz.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung bereits leichter und verblieb auch anschliessend auf rotem Terrain. Er beendete den Handel 0,54 Prozent im Minus bei 49'395,16 Punkten.
Der NASDAQ Composite bewegte sich zur Startglocke ebenso schwächer und sank auch im weiteren Verlauf. Sein Schlussstand: 22'682,73 Punkte (-0,31 Prozent).

Geopolitische Spannungen im Nahen Osten und ein Auslaufen der Erholung im Technologiesektor bescherten der Wall Street am Donnerstag Verluste. Die USA verlegen derzeit eine massive Luftstreitmacht in den Nahen Osten. Damit bündeln sie in der Region die schlagkräftigste Truppe seit der Invasion des Irak 2003. Die USA sind bereit, gegen den Iran vorzugehen. Präsident Donald Trump hat jedoch noch nicht entschieden, ob er Angriffe anordnen wird. Mit dem Aufmarsch erhöht Trump den Druck auf den Iran bei den laufenden Atom- und Abrüstungsgesprächen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen geben zum Wochenschluss ab.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,26 Prozent tiefer bei 56'744,34 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite am Freitag aufgrund des chinesischen Neujahrsfest weiterhin geschlossen. Er schloss zuletzt mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 4'082,07 Zählern.

Der Hang Seng zeigt sich am Freitag unterdessen 0,68 Prozent leichter bei 26'524,44 Punkten.

Die angespannte weltpolitische Lage sorgt an den asiatischen Märkten für Zurückhaltung. Viele Investoren agieren vorsichtig, neue Engagements werden gemieden. Belastend wirken vor allem die geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten.

Für zusätzliche Impulse sorgen neue Konjunkturdaten aus Japan. Wie die Regierung mitteilte, stieg die Kerninflation im Januar im Jahresvergleich um 2,0 Prozent - der geringste Zuwachs seit zwei Jahren. Im Dezember hatte die Rate noch bei 2,4 Prozent gelegen. Die Entwicklung entsprach den Erwartungen der Ökonomen. Ein weiterer, von der Bank of Japan besonders beachteter Preisindex, der neben frischen Lebensmitteln auch Energieprodukte wie Benzin ausklammert, erhöhte sich im Januar um 2,6 Prozent nach 2,9 Prozent im Vormonat. Das war der schwächste Anstieg seit Februar 2025.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter seitwärts
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
19.02.26 Auf der Suche nach sicheren Häfen
19.02.26 Marktüberblick: Kurssprung bei Dürr
19.02.26 SMI bleibt im Rally-Modus
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 13’799.59 19.02.2026 17:30:32
Long 12’042.60 13.81 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
20.02.26 Abitibi Metals Corp Registered Shs / Quartalszahlen
20.02.26 Abu Dhabi National Takaful Company PJSC Bearer Shs / Quartalszahlen
20.02.26 Advanced Innergy Holdings Limited Registered Shs / Generalversammlung
20.02.26 AdvanSix Inc When Issued / Quartalszahlen
20.02.26 Advantage Energy Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
20.02.26 AdVeritas Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
20.02.26 Air Liquide prime fidelite / Quartalszahlen
20.02.26 Air Liquide S.A. / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
20.02.26 RBNZ's Breman Rede
20.02.26 National CPI ex Food, Energy (YoY)
20.02.26 National Consumer Price Index (YoY)
20.02.26 National CPI ex Fresh Food (YoY)
20.02.26 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
20.02.26 Jibun Bank Services PMI
20.02.26 Jibun Bank Manufacturing PMI
20.02.26 HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
20.02.26 HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Gesamtindex
20.02.26 HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) verarbeitendes Gewerbe
20.02.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
20.02.26 Kapazitätsauslastung
20.02.26 Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat)
20.02.26 Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr)
20.02.26 Erzeugerpreisindex (Monat)
20.02.26 Einzelhandelsumsätze (Monat)
20.02.26 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
20.02.26 Bruttoinlandsprodukt - Überarbeitet (im Jahresvergleich)
20.02.26 Verbraucherpreisindex ( Monat )
20.02.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
20.02.26 Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors
20.02.26 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
20.02.26 Zuversicht im Herstellungsektor
20.02.26 Kapazitätsausnutzung
20.02.26 Bruttolöhne (im Jahresvergleich)
20.02.26 Auslandsankünfte
20.02.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
20.02.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
20.02.26 S&P Global PMI Gesamtindex
20.02.26 Arbeitslosenquote
20.02.26 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
20.02.26 HCOB EMI Dienstleistungen
20.02.26 HCOB EMI Gesamtindex
20.02.26 Leistungsbilanz (Jahr)
20.02.26 HCOB Composite EMI
20.02.26 HCOB EMI für Dienstleistungen
20.02.26 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
20.02.26 S&P Global Gesamt-EMI
20.02.26 S&P Global EMI für Dienstleistungen
20.02.26 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
20.02.26 Arbeitslosenquote
20.02.26 Tariflöhne (QoQ)
20.02.26 Bankkredit-Wachstum
20.02.26 Devisenreserven, USD
20.02.26 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
20.02.26 Einzelhandelsumsatz (im Monatsvergleich)
20.02.26 Rohstoffpreisindex
20.02.26 Persönliches Einkommen (Monat)
20.02.26 Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
20.02.26 Persönliche Konsumausgaben - Preisindex ( Jahr )
20.02.26 Preisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
20.02.26 Bruttoinlandsprodukt annualisiert
20.02.26 Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
20.02.26 Bruttoinlandsprodukt Preisindex
20.02.26 Industrieproduktpreise (Monat)
20.02.26 Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
20.02.26 Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
20.02.26 Privatausgaben
20.02.26 Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
20.02.26 Retail Sales (MoM)
20.02.26 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
20.02.26 S&P Global EMI Dienstleistungen
20.02.26 S&P Global EMI Gesamtindex
20.02.26 FOMC Mitglied Bostic Rede
20.02.26 Verkäufe neuer Häuser (Monat)
20.02.26 Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher
20.02.26 Uni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr)
20.02.26 Uni-Michigan: Erwartungen der Verbraucher
20.02.26 Michigan Consumer Sentiment Index
20.02.26 Verkäufe neuer Häuser ( Monat )
20.02.26 Verkäufe neuer Häuser (Monat)
20.02.26 Verkäufe neuer Häuser ( Monat )
20.02.26 Fed Bericht zur Geldpolitik
20.02.26 Baker Hughes Plattform-Zählung
20.02.26 CFTC GBP NC Netto-Positionen
20.02.26 CFTC Öl NC Netto-Positionen
20.02.26 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
20.02.26 CFTC AUD NC Netto-Positionen
20.02.26 CFTC JPY NC Netto-Positionen
20.02.26 CFTC Gold NC Netto-Positionen
20.02.26 CFTC EUR NC Netto-Positionen

Meistgelesene Nachrichten

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
DroneShield-Aktie im Minus: Neue Stammaktien sollen gelistet werden
Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagnachmittag schwächer
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittag
Airbus-Aktie dennoch im Minus: Umsatz und Ergebnis ziehen an - Dividende steigt
Nestlé-Aktie steigt: Wachstum zieht an - Corporate Governance gestärkt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen
Paukenschlag aus Washington: Bayer-Aktie profitiert von historischem US-Dekret

Top-Rankings

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor
Berkshire Hathaway im Wandel: Während Greg Abel als neuer CEO übernimmt, gibt das aktuelle Portf ...
Bildquelle: istockphoto / EdStock
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1204 -0.0006
-0.48

finanzen.net News

Datum Titel
08:12 Air Liquide steigert Gewinn dank Sparprogramm - Margenziel angehoben
08:07 WDH/ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel hoch auf 13 Euro
07:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 387 Euro - 'Hold'
07:34 ROUNDUP: Worum es beim CDU-Parteitag geht
07:31 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus
07:36 QBE-Aktie weit im Plus: Swiss Re kauft in Australien zu
07:29 thyssenkrupp-Aktie zieht an: Jefferies wird zuversichtlicher
07:39 Airbus-Aktie etwas fester: RBC senkt Ziel
07:04 ROUNDUP: Bund hält trotz Manipulation von Sirenen an Alarm-Plan fest
06:48 Russische Bomber vor Alaska: Kampfjets steigen auf