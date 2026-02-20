SMI und DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag etwas fester erwartet..

So legt der SMI vorbörslich zeitweise leicht zu.

Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI dürften der Tendenz des Leitindex folgen.

Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Freitag zunächst leicht höher erwartet. Im Tagesverlauf kann mit Blick auf die Entwicklung im nahen Osten der Verkaufsdruck wieder zunehmen. Denn "Risk Off" dürfte weiterhin das Gebot der Stunde sein. US-Präsident Donald Trump erwägt laut einem Bericht des Wall Street Journal einen ersten, begrenzten Militärschlag gegen den Iran. Ziel sei es, Teheran zur Annahme eines neuen Atomabkommens zu zwingen. Ansonsten stehen am Vormittag aus Deutschland und Frankreich die Einkaufsmanager-Indizes auf der Agenda, die Beachtung finden dürften. Am Nachmittag gilt das die volle Aufmerksamkeit dann dem PCE-Preisindex aus den USA, ein bevorzugtes Mass der US-Notenbank bei der Steuerung ihrer Zinspolitik.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Freitag vorsichtig zugreifen.

Der DAX notiert vorbörslich zeitweise mit knappen Gewinnen.

Nach einer unter dem Strich wenig bewegten Woche zeichnet sich im DAX am Freitag ein kleines Plus ab. Am Mittwoch war der DAX zeitweise bis auf 25'315 Punkte geklettert, bevor er wieder etwas korrigierte. Die Chartunterstützung an der Marke von 25'000 Punkten hatte gehalten. Grundsätzlich ist damit der Weg für die Rückkehr an sein Rekordhoch von Mitte Januar bei gut 25'507 Punkten frei. Es ist jedoch fraglich, wie weit sich die Anleger vor dem Wochenende aus der Deckung wagen - insbesondere angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran. Die Verhandlungen um Irans Atomprogramm weiter. US-Präsident Donald Trump will in "maximal" 10 bis 15 Tagen einen Deal.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Donnerstag mit schwächerer Tendenz.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung bereits leichter und verblieb auch anschliessend auf rotem Terrain. Er beendete den Handel 0,54 Prozent im Minus bei 49'395,16 Punkten.

Der NASDAQ Composite bewegte sich zur Startglocke ebenso schwächer und sank auch im weiteren Verlauf. Sein Schlussstand: 22'682,73 Punkte (-0,31 Prozent).

Geopolitische Spannungen im Nahen Osten und ein Auslaufen der Erholung im Technologiesektor bescherten der Wall Street am Donnerstag Verluste. Die USA verlegen derzeit eine massive Luftstreitmacht in den Nahen Osten. Damit bündeln sie in der Region die schlagkräftigste Truppe seit der Invasion des Irak 2003. Die USA sind bereit, gegen den Iran vorzugehen. Präsident Donald Trump hat jedoch noch nicht entschieden, ob er Angriffe anordnen wird. Mit dem Aufmarsch erhöht Trump den Druck auf den Iran bei den laufenden Atom- und Abrüstungsgesprächen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen geben zum Wochenschluss ab.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,26 Prozent tiefer bei 56'744,34 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite am Freitag aufgrund des chinesischen Neujahrsfest weiterhin geschlossen. Er schloss zuletzt mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 4'082,07 Zählern.

Der Hang Seng zeigt sich am Freitag unterdessen 0,68 Prozent leichter bei 26'524,44 Punkten.

Die angespannte weltpolitische Lage sorgt an den asiatischen Märkten für Zurückhaltung. Viele Investoren agieren vorsichtig, neue Engagements werden gemieden. Belastend wirken vor allem die geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten.

Für zusätzliche Impulse sorgen neue Konjunkturdaten aus Japan. Wie die Regierung mitteilte, stieg die Kerninflation im Januar im Jahresvergleich um 2,0 Prozent - der geringste Zuwachs seit zwei Jahren. Im Dezember hatte die Rate noch bei 2,4 Prozent gelegen. Die Entwicklung entsprach den Erwartungen der Ökonomen. Ein weiterer, von der Bank of Japan besonders beachteter Preisindex, der neben frischen Lebensmitteln auch Energieprodukte wie Benzin ausklammert, erhöhte sich im Januar um 2,6 Prozent nach 2,9 Prozent im Vormonat. Das war der schwächste Anstieg seit Februar 2025.

