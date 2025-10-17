Nestlé-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle nach Quartalszahlen von 81 auf 86 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neue Chef des Nahrungsmittelkonzerns, Philipp Navratil, habe einen sehr positiven Einstand gehabt, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf den Umstand, dass die Aktie in Reaktion auf das starke reale interne Wachstum (RIG) im dritten Quartal und die gute Cashflow-Entwicklung um 9 Prozent hochgesprungen war.

Aktieninformation im Fokus: Die Nestlé-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Aktie verlor um 14:03 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0.2 Prozent auf 83.04 CHF. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 3.56 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über SIX SX 2’048’864 Nestlé-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2025 um 14.9 Prozent nach oben. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Nestlé wird am 19.02.2026 gerechnet.

