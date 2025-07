NEL-Aktie im Plus - Warten auf die Halbjahresbilanz von NEL ASA

• Halbjahresbilanz von NEL am 16. Juli• Verlustserie dürfte sich fortsetzen• NEL-Aktie derweil unbemerkt im Aufwind

Am 16. Juli bekommen NEL-Anleger endlich neue Nachrichten, auf die sie reagieren können. Denn dann wird der Wasserstoffkonzern nach eigenen Angaben seinen Halbjahresbericht veröffentlichen. Spätestens in knapp zwei Wochen wird dann also die Funkstille seit Ende Mai ein Ende haben.

Rote Zahlen dürften weiter anhalten

Im ersten Quartal 2025 hatte NEL ASA rote Zahlen geschrieben: Der Nettoverlust belief sich auf 179 Millionen NOK, das EBIT lag bei -187 Millionen NOK und das EBITDA wurde mit -115 Millionen NOK angegeben. Besonders enttäuschend war auch die Umsatzentwicklung: So sanken die Gesamterlöse des Wasserstoffkonzerns von 297 Millionen NOK auf 175 Millionen NOK. Experten hatten lediglich einen Rückgang auf 242 Millionen NOK erwartet.

Für das zweite Quartal erwarten Analysten ebenfalls nicht viel: Im Schnitt wird der Verlust je Aktie auf -0,065 NOK geschätzt, beim Umsatz wird ein Rückgang auf 213,2 Millionen NOK erwartet.

NEL-Aktie tastet sich langsam nach oben

Angesichts der jüngsten Nachrichtenflaute fehlen der NEL-Aktie Impulse. Dennoch konnte sie sich in den letzten Monaten langsam nach oben schleichen. So gewann das Papier in den letzten drei Monaten 13,76 Prozent hinzu.

Zuletzt schloss die NEL-Aktie an der EURONEXT in Oslo um 0,91 Prozent fester bei 2,654 NOK. Am Freitag geht es für das Papier um 3,01 Prozent aufwärts auf 2,734 Euro.

