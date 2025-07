Spekulationen um möglichen Rückzug der SEC-Berufung gegen Ripple beflügeln XRP-Kurs

• XRP verteuert sich kräftig und nimmt Rekordhoch ins Visier• SEC könnte Berufung gegen Ripple womöglich schon im Juli zurückziehen• ProShares startet am 18. Juli den ersten XRP-Futures- ETF in den USA

Rund 13 Prozent auf 3,56 US-Dollar hat die Kryptowährung XRP laut "CoinMarketCap" in den letzten 24 Stunden dazugewonnen und nähert sich damit wieder dem Allzeithoch aus dem Jahr 2018 bei 3,84 US-Dollar. Auf Sicht der letzten sieben Tage ging es für das Token sogar um satte rund 37 Prozent nach oben. Damit fällt der Kurszuwachs bei Ripple deutlich höher aus als etwa bei Ethereum oder Bitcoin, die laut "CoinMarketCap" in den letzten Tagen um rund 20,7 beziehungsweise um 1,8 Prozent zulegen konnten.

Auslöser des Kursfeuerwerks sind gleich mehrere positive Nachrichten: So könnte die US-Börsenaufsicht SEC schon bald ihren Berufungsantrag gegen Ripple zurückziehen, während der erste XRP-Futures-ETF am heutigen 18. Juli 2025 in den USA an den Start geht.

In der XRP-Community verdichten sich die Hinweise, dass die US-Börsenaufsicht SEC ihren langwierigen Rechtsstreit gegen Ripple möglicherweise schneller als erwartet beenden könnte. Im Zentrum der Spekulationen steht ein nicht-öffentliches Meeting der SEC, das für den gestrigen Donnerstag angesetzt war und bei dem angeblich unter anderem die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten auf der Tagesordnung stand. "In der Vergangenheit fällte die Behörde dort bereits vergleichbare Entscheidungen", berichtete "TheCryptoBasic".

Auch der ehemalige Finanzrechtler Marc Fagel zeigte sich auf der Plattform X sicher, dass die SEC den Berufungsantrag gegen Ripple zurückziehen werde, wies aber daraufhin, dass dies nicht zwingend jetzt schon geschehen müsse. "Zur Erinnerung: Die SEC hält jeden Donnerstag eine nichtöffentliche Sitzung ab. Die Tagesordnung ist vertraulich, und jeder, der behauptet, den Inhalt zu kennen, denkt sich das aus. Es besteht kein Zweifel, dass die SEC in den kommenden Wochen über die Abweisung der Ripple-Berufung abstimmen wird, aber niemand ausserhalb der SEC weiss genau, wann", schrieb er. Eine offizielle Aussage der SEC dazu gibt es bislang auch tatsächlich nicht.

Reminder: The SEC holds a closed meeting every Thursday. The agenda is confidential, and anyone claiming to know what's on it is making it up. There's no doubt the SEC will be voting to dismiss the Ripple appeal in the coming weeks, but nobody outside the SEC knows exactly when.