NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 600 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill beschäftigte sich in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung einer Befragung von Entscheidungsträgern bei 40 Großkunden. Er ist nun etwas optimistischer für Microsoft 365 Copilot und sieht den US-Konzern als großen KI-Gewinner. Die Aktien stehen auf der "Franchise Pick"-Favoritenliste von Jefferies./ag/ck;