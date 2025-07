ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Thema KI sorge im Bereich Enterprise Resource Planning für Rückenwind, schrieb Michael Briest in einem am Montag vorliegenden Kommentar zur Softwarebranche. Fast als die Hälfte der Kunden von "RISE with SAP" entschieden sich für Microsoft als Hyperscale-Plattform./ag/gl;