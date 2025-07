Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge

Am Dienstag legte der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0.40 Prozent auf 44’502.44 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 17.755 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.102 Prozent stärker bei 44’368.40 Punkten in den Handel, nach 44’323.07 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 44’272.60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 44’542.53 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42’206.82 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 22.04.2025, bei 39’186.98 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 22.07.2024, den Stand von 40’415.44 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 4.98 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Amgen (+ 3.32 Prozent auf 305.69 USD), Merck (+ 2.90 Prozent auf 81.61 USD), Johnson Johnson (+ 2.17 Prozent auf 167.93 USD), Procter Gamble (+ 2.12 Prozent auf 158.32 USD) und Nike (+ 1.85 Prozent auf 75.39 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen NVIDIA (-2.54 Prozent auf 167.03 USD), 3M (-1.06 Prozent auf 151.20 USD), IBM (-0.97 Prozent auf 281.96 USD), Microsoft (-0.94 Prozent auf 505.27 USD) und Amazon (-0.80 Prozent auf 227.47 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 43’334’613 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.577 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8.96 zu Buche schlagen. Mit 6.43 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

