|Textron-Performance im Blick
27.11.2025 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Textron von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Textron-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 27.11.2020 wurde die Textron-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 46.87 USD. Bei einem Textron-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.134 Textron-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.11.2025 177.17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83.04 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +77.17 Prozent.
Der Textron-Wert an der Börse wurde auf 14.62 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch