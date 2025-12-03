NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gentex-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das Gentex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30.11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.321 Gentex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.12.2025 75.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22.82 USD belief. Mit einer Performance von -24.21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Gentex belief sich jüngst auf 5.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch