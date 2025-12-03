Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’860 -0.2%  SPI 17’665 -0.2%  Dow 47’592 0.3%  DAX 23’707 0.0%  Euro 0.9333 0.0%  EStoxx50 5’696 0.2%  Gold 4’214 0.2%  Bitcoin 74’245 1.2%  Dollar 0.8002 -0.3%  Öl 62.9 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Top News
HIAG-Aktie etwas schwächer: Vizepräsident Balz Halter tritt 2026 ab
Nestlé-Aktie mit leichtem Minus: Peter Brabeck-Letmathe tritt bei Nestlé als Präsident Emeritus ab
AstraZeneca-Aktie verliert: Klage um möglichen AstraZeneca-Impfschaden - Gericht verschiebt Entscheidung
Bitcoin steigt auf höchsten Stand seit Mitte November
Airbus-Aktie dennoch mit Gewinnen: Airbus kappt Auslieferungsziel für 2025 - Finanzziele unverändert
Suche...
Plus500 Depot

Gentex Aktie 933761 / US3719011096

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gentex-Investition 03.12.2025 16:02:31

NASDAQ Composite Index-Titel Gentex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gentex-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Gentex-Einstiegs gewesen.

Gentex
18.42 CHF 1.13%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurde das Gentex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30.11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.321 Gentex-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.12.2025 75.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22.82 USD belief. Mit einer Performance von -24.21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Gentex belief sich jüngst auf 5.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Gentex Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?