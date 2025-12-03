NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das QUALCOMM-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 149.91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.667 QUALCOMM-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (170.70 USD), wäre die Investition nun 113.87 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13.87 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von QUALCOMM belief sich zuletzt auf 180.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch