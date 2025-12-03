QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
|
03.12.2025 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in QUALCOMM-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das QUALCOMM-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 149.91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.667 QUALCOMM-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.12.2025 gerechnet (170.70 USD), wäre die Investition nun 113.87 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13.87 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von QUALCOMM belief sich zuletzt auf 180.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
15:26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated (EQS Group)
|
02.12.25
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated (EQS Group)
|
01.12.25
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated (EQS Group)
|
27.11.25
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated (EQS Group)
|
26.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated (EQS Group)
|
25.11.25
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated (EQS Group)
|
24.11.25
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated (EQS Group)
Analysen zu QUALCOMM Inc.
