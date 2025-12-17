NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.81 Prozent tiefer bei 22’693.32 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.104 Prozent auf 23’135.61 Punkte an der Kurstafel, nach 23’111.46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23’159.20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22’692.00 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 2.73 Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 22’708.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22’261.33 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20’109.06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17.70 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 24’019.99 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Harvard Bioscience (+ 12.43 Prozent auf 0.79 USD), Lifecore Biomedical (+ 9.86 Prozent auf 8.47 USD), Geron (+ 4.48 Prozent auf 1.40 USD), Americas Car-Mart (+ 3.81 Prozent auf 26.97 USD) und Monro Muffler Brake (+ 3.28 Prozent auf 21.44 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen TTM Technologies (-8.95 Prozent auf 61.58 USD), Comtech Telecommunications (-8.36 Prozent auf 2.85 USD), Modine Manufacturing (-7.36 Prozent auf 128.39 USD), American Superconductor (-6.95 Prozent auf 29.04 USD) und InterDigital (-6.63 Prozent auf 325.00 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 63’781’449 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.657 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.38 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13.26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch