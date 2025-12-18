NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende stärker

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 1.38 Prozent stärker bei 23’006.36 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.40 Prozent höher bei 23’012.06 Punkten in den Handel, nach 22’693.32 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 22’906.23 Punkte, das Tageshoch hingegen 23’149.61 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 1.39 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22’432.85 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 18.09.2025, einen Wert von 22’470.73 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 18.12.2024, einen Stand von 19’392.69 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19.32 Prozent nach oben. Bei 24’019.99 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 13.35 Prozent auf 14.01 USD), TTM Technologies (+ 8.95 Prozent auf 67.09 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 8.17 Prozent auf 53.90 USD), Comtech Telecommunications (+ 8.07 Prozent auf 3.08 USD) und Lam Research (+ 6.27 Prozent auf 164.70 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Geron (-4.29 Prozent auf 1.34 USD), Roivant Sciences (-4.01 Prozent auf 21.79 USD), Myriad Genetics (-3.60 Prozent auf 6.70 USD), Central Garden Pet (-3.29 Prozent auf 32.65 USD) und Patterson-UTI Energy (-3.03 Prozent auf 5.77 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48’736’881 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.677 Bio. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 13.48 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

