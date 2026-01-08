Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
08.01.2026 07:59:41
Nordex-Aktie: Windkraftaufträge aus Spanien erhalten
Nordex hat Aufträge von mehreren Stromerzeugern in Spanien für Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 245,8 Megawatt (MW) erhalten.
Einer der Kunden ist der Onshore-Windstromerzeuger Nadara, der zwölf Turbinen für einen Windpark in der Provinz León bestellt hat. Das Projekt Castillo 1 werde mit einer Kapazität von 75 MW im ersten Quartal 2027 in Betrieb genommen und sei das erste Windenergieprojekt von Nadara in Spanien, teilte Nordex mit.
Die Namen der weiteren Kunden und der Windparks wurden nicht bekannt gegeben. Jeder Auftrag beinhaltet zudem, einen langfristigen Premium-Servicevertrag.
DOW JONES
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Nordex
