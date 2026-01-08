Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’324 0.0%  SPI 18’384 0.2%  Dow 48’996 -0.9%  DAX 25’122 0.9%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5’924 -0.1%  Gold 4’435 -0.5%  Bitcoin 71’750 -1.5%  Dollar 0.7970 -0.1%  Öl 60.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Straumann117544866Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Henkel-Aktie im Blick: Konzern prüft möglichen Zukauf in den USA
Nordex-Aktie: Windkraftaufträge aus Spanien erhalten
Ypsomed-Aktie: Konzern beschleunigt klinische Studien mit neuen Lösungen
Nach Tesla? Warum Palantir das Potenzial zur neuen Kult-Aktie hat
Wenig Bewegung: So steht es um US-Dollar, Franken und Euro
Suche...

Olaplex Holdings Aktie 113471584 / US6793691089

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Übernahmegerücht 08.01.2026 08:03:00

Henkel-Aktie im Blick: Konzern prüft möglichen Zukauf in den USA

Henkel-Aktie im Blick: Konzern prüft möglichen Zukauf in den USA

Ein kolportierter Übernahmevorstoss sorgt für neue Spekulationen rund um die Strategie des Konsumgüterkonzerns.

Henkel
59.84 CHF -1.45%
Kaufen Verkaufen
Der Konsumgüterkonzern Henkel will Insidern zufolge in den USA zukaufen. Henkel habe ein Übernahmeangebot für den Shampoo-Hersteller Olaplex Holdings abgegeben, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen, und die Gespräche könnten auch ohne eine Einigung enden, heisst es weiter. Mit fast 75 Prozent ist laut Bloomberg die Beteiligungsgesellschaft Advent grösster Anteilseigner von Olaplex.

Olaplex war 2021 an die Börse gegangen. Die Aktie hatte seitdem rund 90 Prozent an Wert verloren. Im US-Handel zog die Aktie am Mittwoch um mehr als ein Fünftel auf 1,65 Dollar an, was einem Börsenwert von 1,1 Milliarden US-Dollar (gut 0,9 Mrd Euro) entspricht.

/err/mis

DÜSSELDORF (awp international)

Weitere Links:

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Henkel vz-Aktie mit Market-Perform
Die Expertenmeinungen zur Henkel vz-Aktie im Dezember 2025
Henkel-Aktie unbeeindruckt: FTC klagt gegen Zukauf in den USA

Bildquelle: Henkel AG