08.01.2026 08:03:00
Henkel-Aktie im Blick: Konzern prüft möglichen Zukauf in den USA
Ein kolportierter Übernahmevorstoss sorgt für neue Spekulationen rund um die Strategie des Konsumgüterkonzerns.
Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen, und die Gespräche könnten auch ohne eine Einigung enden, heisst es weiter. Mit fast 75 Prozent ist laut Bloomberg die Beteiligungsgesellschaft Advent grösster Anteilseigner von Olaplex.
Olaplex war 2021 an die Börse gegangen. Die Aktie hatte seitdem rund 90 Prozent an Wert verloren. Im US-Handel zog die Aktie am Mittwoch um mehr als ein Fünftel auf 1,65 Dollar an, was einem Börsenwert von 1,1 Milliarden US-Dollar (gut 0,9 Mrd Euro) entspricht.
/err/mis
DÜSSELDORF (awp international)
