Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’508 1.0%  SPI 18’619 1.0%  Dow 49’527 0.6%  DAX 24’653 -0.5%  Euro 0.9168 0.0%  EStoxx50 5’982 -0.2%  Gold 4’901 -0.9%  Bitcoin 57’049 -2.8%  Dollar 0.7767 0.2%  Öl 67.8 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Holcim1221405Swiss Re12688156NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Microsoft951692Rheinmetall345850Sika41879292SAP345952
Top News
Ethereums Kampf mit dem Datenmüll: Vitalik Buterin fordert radikale Änderung!
Holcim-Aktie bricht ein: Bericht über mögliche Aufweichung von EU-Emissionsregeln belastet
Nestlé-Aktie freundlich: Neuer Chef strebt offenbar strategischen Konzern-Umbau für mehr Wachstum an
Ausblick: Alphabet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Novo Nordisk-Aktie stürzt ab: Starker Umsatzrückgang voraus
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’894.54
Pkt
-444.08
Pkt
-1.75 %
18:10:59
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ 100-Performance im Fokus 04.02.2026 18:00:54

NASDAQ 100-Handel aktuell: So steht der NASDAQ 100 am Mittwochmittag

NASDAQ 100-Handel aktuell: So steht der NASDAQ 100 am Mittwochmittag

Der NASDAQ 100 zeigt sich heute leichter.

Am Mittwoch gibt der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1.65 Prozent auf 24’921.37 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.388 Prozent schwächer bei 25’240.38 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25’338.62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’275.26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24’826.18 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 2.24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, den Wert von 25’206.17 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 04.11.2025, einen Stand von 25’435.70 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 04.02.2025, einen Wert von 21’566.92 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1.13 Prozent abwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’165.08 Punkten. 24’826.18 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 34.60 Prozent auf 50.18 USD), Amgen (+ 7.32 Prozent auf 363.39 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5.83 Prozent auf 200.83 USD), Charter A (+ 5.53 Prozent auf 224.50 USD) und Workday (+ 4.21 Prozent auf 167.95 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-16.68 Prozent auf 201.72 USD), AppLovin (-13.25 Prozent auf 400.61 USD), Palantir (-12.54 Prozent auf 138.08 USD), Micron Technology (-9.69 Prozent auf 378.81 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-8.15 Prozent auf 122.41 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 17’733’032 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3.811 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1.78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6.74 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:24 Starke US-Unternehmensgewinne wurden eingepreist
09:21 SG-Marktüberblick: 04.02.2026
08:49 SMI verfehlt Rekordhoch nur knapp
06:59 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Ausbruchsversuch gescheitert
03.02.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’087.58 19.81 SXKBIU
Short 14’383.39 13.72 SE0BNU
Short 14’893.74 8.97 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’508.12 04.02.2026 17:31:38
Long 13’009.21 19.96 S89B5U
Long 12’694.64 13.65 S92BSU
Long 12’185.85 8.97 SPMB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Neues KI-Rechenzentrum in München: Aktien von Telekom und NVIDIA fester
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Aktien von NVIDIA und Microsoft im Fokus: Ärger mit OpenAI - Zweifel an KI-Chips wachsen
ChatGPT-Prognose: XRP, Ethereum und warum die KI Bitcoin Hyper als nächsten Ausreisser markiert
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SMI fällt letztlich zurück -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Wall Street beendet Handel klar im Minus -- Asiens Börsen schliessen weit im Plus
Novartis-Aktie dreht ins Plus: Nachahmer verursachen Umsatzerosion - gemischter Ausblick

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 24’913.51 -1.68%

finanzen.net News

Datum Titel
17:59 Aktien Europa Schluss: Rekordhoch in London und Zürich - EuroStoxx schwächelt
17:59 ROUNDUP/Kiewer Verhandlungschef: Ukraine-Gespräche waren «produktiv»
17:52 EU-Parlament will Arbeit an US-Zolldeal wieder aufnehmen
17:49 ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Fedex auf 412 Dollar - 'Buy'
17:47 Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwächelt - Sorgen in der Techbranche belasten
17:40 Medien: Iran und USA verhandeln am Freitag im Oman
17:39 Deutsche Bahn: Wohl erster tödlicher Angriff auf Mitarbeiter
17:39 WDH/ROUNDUP 3/Kampf um Gewichtssenker: Lilly glänzt anders als Novo mit Prognose
17:38 WDH/ROUNDUP 2/Kampf um Gewichtssenker: Lilly glänzt anders als Novo mit Prognose
17:37 Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne