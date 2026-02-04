NASDAQ 100-Handel aktuell: So steht der NASDAQ 100 am Mittwochmittag

Am Mittwoch gibt der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1.65 Prozent auf 24’921.37 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.388 Prozent schwächer bei 25’240.38 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25’338.62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25’275.26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24’826.18 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 2.24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, den Wert von 25’206.17 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 04.11.2025, einen Stand von 25’435.70 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 04.02.2025, einen Wert von 21’566.92 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1.13 Prozent abwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’165.08 Punkten. 24’826.18 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 34.60 Prozent auf 50.18 USD), Amgen (+ 7.32 Prozent auf 363.39 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5.83 Prozent auf 200.83 USD), Charter A (+ 5.53 Prozent auf 224.50 USD) und Workday (+ 4.21 Prozent auf 167.95 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-16.68 Prozent auf 201.72 USD), AppLovin (-13.25 Prozent auf 400.61 USD), Palantir (-12.54 Prozent auf 138.08 USD), Micron Technology (-9.69 Prozent auf 378.81 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-8.15 Prozent auf 122.41 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 17’733’032 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3.811 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1.78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6.74 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch