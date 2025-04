NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus

Schlussendlich sprang der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2.79 Prozent auf 19’214.40 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 18’756.53 Zählern und damit 0.338 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18’693.26 Punkte).

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19’224.80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18’744.47 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 6.61 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 24.03.2025, den Wert von 20’180.44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21’774.01 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.04.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 17’526.80 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8.40 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’542.20 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Microchip Technology (+ 12.38 Prozent auf 47.12 USD), ON Semiconductor (+ 9.12 Prozent auf 39.96 USD), Atlassian (+ 8.07 Prozent auf 225.08 USD), CrowdStrike (+ 7.34 Prozent auf 414.05 USD) und NXP Semiconductors (+ 7.02 Prozent auf 193.57 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Fiserv (-18.52 Prozent auf 176.90 USD), PepsiCo (-4.89 Prozent auf 135.31 USD), Comcast (-3.71 Prozent auf 33.19 USD), JDcom (-3.25 Prozent auf 32.47 USD) und Mondelez (-2.76 Prozent auf 65.52 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 56’061’281 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.702 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.51 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.33 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

