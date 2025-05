SMI mit leichten Gewinnen -- DAX schnuppert erstmals Luft über 24'000 Punkten -- Gewinne an den Börsen in Asien

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt prägen am Dienstag leichte Gewinne das Bild.

Der SMI ist mit einem Plus von 0,14 Prozent bei 12'374,16 Punkten in den Handel gestartet, nach einer Phase der Richtungssuche legt der Leitindex wieder leicht zu.

Die Nebenwerteindizes SPI (Start: +0,1 Prozent bei 16'983,06 Punkten) und SLI (Start: 0,01 Prozent bei 2'027,22 Zählern) zeigen ebenfalls leichte Gewinne.

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert eine Spur fester. Trotz der Erleichterung über die ruhige Reaktion der US-Börsen auf die Herunterstufung durch Moody's für die Vereinigten Staaten überwiegt laut Händlern die Vorsicht an den Märkten. Entsprechend sind vor allem auch defensive Werte gesucht. Zudem fehlten die Impulse, da die Berichtsaison praktisch abgeschlossen sei und auch keine entscheidenden Konjunkturzahlen veröffentlicht wurden.

Nur sehr vage bleibt derweil die Hoffnung auf eine Waffenruhe in der Ukraine nach dem offenbar weitgehend ergebnislosen Telefonat zwischen US-Präsident Trump und seinem russischen Gegenüber Putin. Nun richte sich der Blick auf anstehende Reden von Fed-Notenbankern sowie das am Nachmittag beginnende Treffen der G7-Finanzminister und der Zentralbank-Gouverneure. Der Präsident der US-Notenbankfiliale Atlanta hatte am Vorabend in einem Interview betont, dass man die Folgen der US-Rating-Abstufung erst in den nächsten Wochen sehen könne. Er erwartet nur eine Zinssenkung in diesem Jahr.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex hat erstmals die Marke von 24'000 Punkten geknackt, rutscht im Verlauf aber wieder darunter.

Der DAX gewann zum Auftakt am Dienstag 0,29 Prozent auf 24'004,39 Punkte, die 24'000-er Marke wurd damit erstmals übersprungen, das neue Rekordhoch liegt jetzt bei 24'006,16 Zählern. Im Verlauf dreht der DAX aber wieder etwas ab und rutscht leicht ins Minus.

Die vage Hoffnung auf eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine beschert dem DAX nach seinem Rekordhoch vom Wochenauftakt am Dienstag eine weitere Bestmarke.

Nach seinem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stellte US-Präsident Donald Trump sofortige Verhandlungen im Vatikan über eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine in Aussicht. Sollten die Gespräche tatsächlich einen Durchbruch bringen, würde das dem Markt einen seit langer Zeit bestehenden Unsicherheitsfaktor nehmen, kommentierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners.

Andere Experten wie der LBBW-Analyst Uwe Streich sind da skeptischer. "Trumps Telefonat mit Putin gerät zur Farce", schrieb er in einem Kommentar. Putin lehne eine Waffenruhe weiter ab. Trotzdem bezeichnete Donald Trump sein gestriges zweistündiges Telefonat mit dem russischen Premier als "exzellent".

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Montagshandel mit - teils knapp - positivem Vorzeichen.

So ging der Dow Jones bei 42'792,07 Punkten um 0,32 Prozent höher aus der Sitzung. Zum Handelsbeginn hatte er noch leicht nachgegeben, konnte dann jedoch im Verlauf ins Plus drehen.

Daneben schloss der Techwerteindex NASDAQ Composite mit einem Mini-Gewinn von 0,02 Prozent bei 19'215,46 Zählern. Zum Börsenstart hatte er noch weit im Minus gelegen, dann wurde der Abschlag über die Handelszeit hinweg jedoch zunehmend kleiner.

Der US-Aktienmarkt zeigte sich am Montag wenig beeindruckt davon, dass die Ratingagentur Moody's den USA das Spitzenrating "AAA" entzogen hat. Am Anleihemarkt fiel die Reaktion ebenfalls verhalten aus, die Renditen zogen eher moderat an. Marktteilnehmer betonten, dass Moody's die letzte der drei grossen Ratingagenturen sei, die den USA das begehrte "Tripple A" nun nicht mehr gebe. S&P Ratings zog seine Bestnote bereits 2011 zurück, Fitch 2023. Moody's begründete den Schritt mit dem wachsenden Haushaltsdefizit und immer wieder Blockaden bei Steuer- und Ausgabenfragen. Ein schlechteres Rating hat höhere Zinsen zur Folge, verteuert also die Kreditaufnahme des Staates.

Dessen ungeachtet genehmigte der Haushaltsausschuss des US-Repräsentantenhauses eine Gesetzesvorlage des US-Präsidenten, die umfangreiche Steuersenkungen und höhere Ausgaben vorsieht. Die Gesetzesvorlage muss allerdings noch durch das Repräsentantenhaus und den Senat.

ASIEN

Die Börsen in Fernost legten am Dienstag zu.

In Tokio zog der japanische Leitindex Nikkei 225 0,08 Prozent auf 37'529,49 Punkte an.

Auf dem chinesischen Festland rückte der Shanghai Composite daneben um 0,38 Prozent auf 3'380,48 Indexpunkte vor.

In Hongkong ging es unterdessen für den Hang Seng um 1,49 Prozent auf 23'681,48 Zähler nach vorn.

An den Börsen überwog leichter Konjunkturoptimismus. Denn die chinesische Notenbank hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) erstmals in diesem Jahr gesenkt. Zudem kündigten die vier grössten staatlichen Banken Chinas an, ihre Einlagenzinsen zu senken. Mit den Zinsschritten in China signalisiert die Volksrepublik den Willen, über die Geldpolitik die lahmende Konjunktur anzuschieben. Gleichwohl erhoffen sich Marktteilnehmer mehr und auch entschiedenere Massnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und des privaten Konsums. In China steigen die Indizes - vor allem in Hongkong. Höhere Aufschläge vor allem im chinesischen Kernland verhindern scharfe Warnungen des chinesischen Handelsministeriums an die Adresse Washingtons. Die US-Exportbeschränkungen für Halbleiter gen China konterkarierten die Handelsgespräche in Genf.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires