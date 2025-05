NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Nach der jüngsten Gerichtsentscheidung widmete sich Samik Chatterjee am Dienstag der Frage nach den Auswirkungen der Nutzung alternativer Zahlungsdienstleister auf App-Store-Umsätze. Insgesamt rechnet er mit einem langwierigen Rechtsstreit. Am Ende kann er sich als Ergebnis eine geringere Gebühr an Apple als Zugeständnis für mehr Wettbewerb vorstellen./ag/gl;