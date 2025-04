NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple auf "Hold" mit einem Kursziel von 167,88 US-Dollar belassen. Analyst Edison Lee äußerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gedanken für den anstehenden Bericht zum ersten Quartal. Er gibt dabei zu, dass eine unter dem Konsens liegende Schätzung für das Umsatzvolumen übertroffen werden könnte. Er erwähnte, dass zwei wichtige Lieferkettenpartner aus China für das zweite Quartal einen positiven Ausblick abgegeben hätten. Bei Apple bleibt er aber pessimistisch für das iPhone 17./tih/he;