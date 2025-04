NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Er sei für die anstehenden Quartalszahlen des Technologiekonzerns positiv gestimmt, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Sowohl die Umsätze als auch die Bruttomargen dürften sich besser als befürchtet entwickelt haben. Der Experte geht zudem davon aus, dass Apple statt Produktionsverlagerungen von China in die USA eher verstärkt in Indien produzieren wird, um den Wünschen der US-Regierung entgegenzukommen./gl/la;