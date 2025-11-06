Continental Aktie 327800 / DE0005439004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2025 22:27:44
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.722 Pkt - Lebhafter Handel
DOW JONES--Sehr lebhaft verlief der nachbörsliche Handel am Donnerstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien hoch gewesen. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es allerdings nicht gegeben, so der Teilnehmer weiter. Die Continental-Aktie habe nicht auf die Zahlen von Mitbewerber Pirelli reagiert.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.722 23.734 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2025 16:28 ET (21:28 GMT)
Nachrichten zu Continental AG
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel LUS-DAX in Rot (finanzen.ch)
|
15:58