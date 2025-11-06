Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'299 -0.5%  SPI 16'989 -0.6%  Dow 46'912 -0.8%  DAX 23'734 -1.3%  Euro 0.9309 0.0%  EStoxx50 5'611 -1.0%  Gold 3'979 - Bitcoin 81'121 -3.6%  Dollar 0.8063 -0.5%  Öl 63.5 -0.1% 
Continental Aktie 327800 / DE0005439004

06.11.2025 22:27:44

NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.722 Pkt - Lebhafter Handel

DOW JONES--Sehr lebhaft verlief der nachbörsliche Handel am Donnerstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien hoch gewesen. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es allerdings nicht gegeben, so der Teilnehmer weiter. Die Continental-Aktie habe nicht auf die Zahlen von Mitbewerber Pirelli reagiert.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.722 23.734 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 16:28 ET (21:28 GMT)