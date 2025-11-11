Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analyse im Blick 11.11.2025 11:28:44

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung

Diese Empfehlung gibt Jefferies & Company Inc. für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 555 Euro auf "Hold" belassen. Die Geschäftstrends ähnelten denen des Wettbewerbers Hannover Re, der tags zuvor seine Resultate veröffentlicht hatte, schrieb Philip Kett am Dienstag. So sei der Umsatz deutlich zurückgegangen, wohingegen das Betriebsergebnis und der Nettogewinn positiv überrascht hätten. Die Profitabilität bleibe exzellent.

Aktienauswertung: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:12 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0.8 Prozent auf 540.00 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 2.78 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 103’340 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2025 um 12.0 Prozent. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

