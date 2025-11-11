Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 555 Euro auf "Hold" belassen. Die Geschäftstrends ähnelten denen des Wettbewerbers Hannover Re, der tags zuvor seine Resultate veröffentlicht hatte, schrieb Philip Kett am Dienstag. So sei der Umsatz deutlich zurückgegangen, wohingegen das Betriebsergebnis und der Nettogewinn positiv überrascht hätten. Die Profitabilität bleibe exzellent.

Aktienauswertung: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:12 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0.8 Prozent auf 540.00 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 2.78 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 103’340 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2025 um 12.0 Prozent. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

