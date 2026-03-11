Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMIM 1939983 / CH0019399838

2’987.83
Pkt
-7.84
Pkt
-0.26 %
10.03.2026
11.03.2026 08:45:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch nach der leichten Erholung vom Vortag wieder tiefer eröffnen. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass der Handel angesichts des Krieges und im Vorfeld der heutigen US-Inflationszahlen nervös und volatil bleibt. 

- SMI vorbörslich: -0,50% auf 13'000,00 Punkte (08.20 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): -0,07% auf 47'707 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +0,01% auf 22'697 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +1,43% auf 55'025 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Amrize: Management-Kauf über 2,72 Mio Fr. (60'000 Aktien)
- Zurich-Schweiz-Chef Juan Beer verlässt Unternehmen
         
- Aevis-Tochter Infracore erzielt 2025 einen Gewinn von 55,8 Mio Fr.
        Schlägt zwei neue unabhängige Verwaltungsräte vor

- Avolta 2025: Kern-Umsatz 13'720 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13'740 Mio) 
               Kern-EBITDA 1324 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1331 Mio)
               Kern-EBITDA-Marge 9,7% (AWP-Konsens: 9,7%)
               Org. Kern-Wachstum 5,5% (AWP-Konsens: 5,3%)
               Dividende 1,15 Fr. (AWP-Konsens: 1,08 Fr.)
               Equity Free Cash Flow 487 Mio Fr. (AWP-Konsens: 478 Mio)
               Aktionären zurechenbarer Kern-Reingewinn 498 Mio Fr.(VJ 386 Mio)
         2026: Starke Bilanz sollte in volatilem Umfeld schützen
               Management bewertet direkte Auswirkungen des Iran-Krieges
               Mgt bewertet auch indir. Auswirkungen etwa auf Food & Beverage
               Indirekte Auswirkungen aber schwerer abzuschätzen aktuell
          startet neues Aktienrückkaufprogramm bis 225 Mio Fr. für 2026
          vorbörsliche Indikation +0,5%

- BKW 2025: Gesamtleistung 4544 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4769 Mio)
            EBIT 561 Mio Fr. (AWP-Konsens: 553 Mio)
            EBIT adj. 674,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 661 Mio)
            Reinergebnis 387,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 383 Mio)
            Dividende 3,80 Fr. (AWP-Konsens: 3,69 Fr.)
      2026: Spotmarktpreis-Volatilität bleibt hoch
            Höhere abgesicherte Strompreise wirken sich positiv auf Ergebnis aus
            EBIT-Ziel von 650-750 Mio CHF bestätigt

- Curatis/Neupharma schliessen exklusive Lizenz für Corticorelin in Japan

- Fundamenta 2025: Mietertrag 42,3 Mio Fr. (VJ 41,9 Mio)
                   Reinergebnis 46,09 Mio Fr. (VJ 30,5 Mio)
                   Neubewertung 27,04 Mio Fr (VJ 10,9 Mio)
                   EBIT 63,91 Mio Fr.
              2026: Blicken künftiger Entwicklung zuversichtlich entgegen

- Galderma kauft Aktien im Wert von 232 Millionen zurück
        Blocktrade mit 34 Millionen Galderma-Aktien im Wert von 5,3 Mrd Fr
        Gruppe EQT etc. steigt vollständig aus, Free float neu 80 Prozent
               vorbörsliche Indikation -2,9%
             
- Vetropack 2025: Umsatz 778.9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 797 Mio)
                  EBIT adj. 37,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 25,4 Mio)
                  EBIT-Marge adj. 4,8% (AWP-Konsens: 3,2%)
                  Reinergebnis 3,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,9 Mio)
                  Dividende 0,50 Fr. (AWP-Konsens: 1,03 Fr.)
             2026: Nettoumsatz unter dem Vorjahr - stabile Absatzmengn
                   Operative Ergebnismarge dürfte leicht steigen

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Raiffeisen 2025: Reinergebnis 1,1 Mrd Fr. (VJ 1,2 Mrd)
                   Geschäftserfolg 1,3 Mrd Fr. (VJ 1,4 Mrd)
                   Geschäftsertrag 3,8 Mrd Fr. (VJ 3,9 Mrd)
                   AuM 282,1 Mrd Fr. (2024: 262,7 Mrd)

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 10,582%/5,527%
- Galenica: Blackrock meldet Anteil von 5,027%
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,319%
- Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3%
- Peach Property: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,023%
- SPS meldet Eigenanteil von <3%

PRESSE MITTWOCH
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Mittwoch:
- Avolta: BMK zu Ergebnis 2025 (14.30 Uhr)
- BKW: BMK zu Ergebnis 2025 (09.30 Uhr)
- Fundamenta: BMK zu Ergebnis 2025 (10.00 Uhr)
- Vetropack: BMK zu Ergebnis 2025 (10.15 Uhr)
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Februar 2026 (nachbörslich)

  Donnerstag:
- Geberit: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr)
- Swiss Life: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Accelleron: Ergebnis 2025(BMK 9.00 Uhr)
- APG SGA: Ergebnis 2025 (BMK 10.00 Uhr)
- Autoneum: Ergebnis 2025  (Conf. Call 9.00 Uhr)
- Bachem: Ergebnis 2025(BMK 11.00 Uhr)
- Epic: Ergebnis 2025 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Kardex: Ergebnis 2025 (Webcast 14.00 Uhr)
- Interroll: Ergebnis 2025 (BMK 10.30 Uhr)
- Polypeptide: Ergebnis 2025 (Webcast 09.00 Uhr)
- GV: SPS

  Freitag:
- Medacta: Ergebnis 2025 (Conf. Call 15.00 Uhr)
- Molecular Partners: Ergebnis 2025 (22.00 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- 

  Ausland:
- US: Verbraucherpreise 2/26 (13:30)
      Realeinkommen 2/26 (13:30)
      

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 20.03.2026

  Übernahmeangebote: 
- 

  Dekotierungen: 
- U-Blox (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- 
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- 

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- Also startet Aktienrückkaufprogramm am 12.3.
-

EX-DIVIDENDE DATEN:

per 12.03:
- Roche (9,80 Fr.)

per 13.03:
- GKB (47,50 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9045
- USD/CHF: 0,7770 
- Swiss Bond Index: +20 BP auf 138,68% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,387% (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): +0,50% auf 13'065 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,61% auf 2'076 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,88% auf 18'122 Punkte
- Dax (Dienstag): +2,39% auf 23'969 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): +0,80% auf 8'057 Punkte

awp-robot/sw/cg/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Re-Break knapp verpasst
10.03.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf Swiss Market® Index, DAX®, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
10.03.26 SMI reduziert Verluste deutlich
09.03.26 Marktüberblick: Ölpreis-Schock im Fokus
09.03.26 Wie Goldman Sachs die globalen Finanzmärkte prägte
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’620.40 19.40 SUCBOU
Short 13’888.21 13.83 SZ3BMU
Short 14’399.12 8.93 S8GBGU
SMI-Kurs: 13’065.19 10.03.2026 17:30:02
Long 12’535.58 19.26 SATBDU
Long 12’256.85 13.68 SO2B2U
Long 11’760.01 9.00 SQDBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Indizes in diesem Artikel
SMIM 2’987.83 -0.26%